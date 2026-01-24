Трамп анонсував візит свого віцепрезидента до Вірменії та Азербайджану

Президент США Дональд Трамп розповів, що його віцепрезидент Джей Ді Венс наступного місяця здійснить візит до Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

У своєму дописі американський президент подякував лідерам Вірменії і Азербайджану за дотримання мирної угоди, укладеної у серпні за посередництва США.

"Це була жахлива війна, одна з восьми, які я закінчив, але тепер ми маємо процвітання і мир. У лютому віцепрезидент Венс відвідає обидві країни, щоб продовжити наші мирні зусилля і просувати "маршрут Трампа" для міжнародного миру і процвітання", – зазначив він.

Трамп також анонсував зміцнення стратегічного партнерства з Азербайджаном, укладення угоди про мирне співробітництво в ядерній галузі з Вірменією.

Крім того, він розповів, що будуть укладені "для наших великих виробників напівпровідників".

Також Трамп додав, що США продадуть Азербайджану оборонне обладнання виробництва США, таке як бронежилети, човни та інше.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

