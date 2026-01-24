Трамп анонсировал визит своего вице-президента в Армению и Азербайджан

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его вице-президент Джей Ди Венс в следующем месяце посетит Армению и Азербайджан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

В своем посте американский президент поблагодарил лидеров Армении и Азербайджана за соблюдение мирного соглашения, заключенного в августе при посредничестве США.

"Это была ужасная война, одна из восьми, которые я закончил, но теперь у нас есть процветание и мир. В феврале вице-президент Венс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и продвигать "маршрут Трампа" для международного мира и процветания", – отметил он.

Трамп также анонсировал укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном, заключение соглашения о мирном сотрудничестве в ядерной области с Арменией.

Кроме того, он рассказал, что будут заключены "для наших крупных производителей полупроводников".

Также Трамп добавил, что США продадут Азербайджану оборонное оборудование производства США, такое как бронежилеты, лодки и прочее.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

