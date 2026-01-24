Глава МЗС Естонії про масовану атаку на Україну: РФ має заплатити

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна закликав притягнути Росію до відповідальності в контексті нещодавньої масованої атаки на Україну.

Про це глава естонського зовнішньополітичного відомства написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсакхна, господар Кремля Владімір Путін не змінив своїх цілей і "його кампанія, як і раніше, полягає у вбивствах, руйнуваннях і терорі".

"Наша реакція має залишатися непохитною. Нам необхідно посилити тиск за допомогою більш жорстких санкцій і більш суворих обмежень щодо Росії, одночасно нарощуючи підтримку України. Росія повинна заплатити", – наголосив він.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Горіли квартири у багатоповерхівці, постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. 14 людей травмовано, серед них – вагітна жінка і дитина.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

А президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО і не залишати удари РФ без відповіді.