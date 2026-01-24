Глава МИД Эстонии о массированной атаке на Украину: РФ должна заплатить

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна призвал привлечь Россию к ответственности в контексте недавней массированной атаки на Украину.

Об этом глава эстонского внешнеполитического ведомства написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсакхна, хозяин Кремля Владимир Путин не изменил своих целей и "его кампания, как и прежде, заключается в убийствах, разрушениях и терроре".

"Наша реакция должна оставаться непоколебимой. Нам необходимо усилить давление с помощью более жестких санкций и более строгих ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна заплатить", – подчеркнул он.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова. Горели квартиры в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, среди них – беременная женщина и ребенок.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ об ударе в момент, когда в ОЭА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

А президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и не оставлять удары РФ без ответа.