У Молдові назвали нічну атаку РФ доказом того, що Кремль не прагне миру

У МЗС Молдови заявили, що російська атака по Україні у ніч на 24 січня суперечить усім заявам Росії про її прихильність до миру.

Про це йдеться в оприлюдненій у суботу заяві молдовського міністерства, пише "Європейська правда".

У МЗС сусідньої держави наголосили, що останній масштабний ракетний та безпілотний удар по Україні ще раз демонструє зневагу Росії до життя цивільного населення та міжнародного права.

"Ці дії суперечать будь-яким заявам про прихильність до миру. Республіка Молдова солідарна з Україною", – зазначили у міністерстві.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, щонайменше 27 людей постраждали.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у контексті чергової масованої атаки РФ на Україну наголосив, що це свідчить про небажання Кремля домовлятись про мир.