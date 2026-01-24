В Молдове назвали ночную атаку РФ доказательством того, что Кремль не стремится к миру

В МИД Молдовы заявили, что российская атака по Украине в ночь на 24 января противоречит всем заявлениям России о ее приверженности миру.

Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении молдавского министерства, пишет "Европейская правда".

В МИД соседнего государства подчеркнули, что последний масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине еще раз демонстрирует пренебрежение России к жизни гражданского населения и международному праву.

"Эти действия противоречат любым заявлениям о приверженности миру. Республика Молдова солидарна с Украиной", – отметили в министерстве.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова, по меньшей мере 27 человек пострадали.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ о ударе в момент, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в контексте очередной массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании Кремля договариваться о мире.