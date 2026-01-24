В Гренландии отвергли желание США контролировать ее минеральные ресурсы

Министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен отвергла желание США распределить природные богатства острова, заявив, что никакая внешняя сила не должна решать судьбу огромных ресурсов этой арктической территории.

Об этом она сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Натаниэльсен заявила, что Гренландия "не собирается соглашаться на то, чтобы будущее развитие нашего минерального сектора решалось за пределами Гренландии".

Арктический остров имеет достаточные запасы некоторых видов редкоземельных элементов, чтобы обеспечить четверть мирового спроса. Здесь также сосредоточены огромные залежи нефти, газа, золота и металлов, необходимых для чистой энергетики, хотя пока добыча почти не ведется.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что достиг с генсеком НАТО Марком Рютте "рамочного соглашения о будущем договоре" в отношении Гренландии. Ее детали неизвестны, но если эта договоренность предусматривает контроль над гренландскими минералами любой другой страной, кроме самой Гренландии, ответ Нуука будет отрицательным, подчеркнула министр.

Европейский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию в четверг, что соглашение по Гренландии может предусматривать создание наблюдательного совета для контроля за минералами острова. Натаниэльсен отвергла такую возможность.

"Это означало бы отказ от суверенитета. То, что происходит с нашими минералами, – это наша юрисдикция", – заявила она, допустив возможность решения вопроса ресурсов через многосторонние переговоры.

"Я не говорю, что никакого соглашения не может быть", – отметила гренландская политик. Но она добавила, что "мы не можем начать обменивать минералы на суверенитет".

После встречи с премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсеном в Нууку в пятницу, где обсуждалось потенциальное соглашение Трампа, премьер Дании Метте Фредериксен заявила: хотя ситуация остается серьезной, "у нас есть путь, который сейчас пытаемся пройти с американцами".

Вице-президент США Джей Ди Венс на днях заявил, что Соединенные Штаты уже обеспечивают неявную защиту Гренландии, а потому должны участвовать в распределении ее ресурсов из-за стратегического значения острова.

По данным СМИ, США хотят получить суверенные права на часть территории Гренландии и заблокировать потенциально враждебных противников, таких как Китай или Россия, от добычи полезных ископаемых.

