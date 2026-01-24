Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения подозреваемого в пожаре с 40 погибшими

Италия отозвала своего посла в Швейцарии для консультаций после того, как швейцарские власти освободили из-под стражи совладельца бара, где в результате пожара в новогоднюю ночь погибли 40 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Рим осудил это решение как "серьезную обиду" и свежую рану для семей жертв.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр иностранных дел Антонио Таяни приказали послу Джан Лоренцо Корнадо вернуться в Рим и поручили ему официально опротестовать это решение в прокуратуре швейцарского кантона Вале, сославшись на серьезность предполагаемых преступлений, риск побега и опасения фальсификации доказательств.

В субботу Рим заявил, что стремится к "правде и справедливости" для жертв, несколько из которых были гражданами Италии.

Дипломатическая эскалация произошла после пожара 1 января в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана, который вспыхнул во время новогодних празднований вскоре после 1 часа ночи, в результате чего погибли 40 человек и 116 получили ранения.

Следователи считают, что бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам шампанского, подожгли легковоспламеняющуюся акустическую пену на потолке, что привело к быстрому распространению огня, который за считанные секунды охватил переполненное подвальное помещение.

Швейцарские прокуроры начали уголовное расследование в отношении владельцев бара по подозрению в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений и поджоге.

Жак Моретти, один из совладельцев бара, был задержан в начале этого месяца из-за риска побега, но в пятницу швейцарский суд постановил освободить его под залог.