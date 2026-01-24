Reuters: ЄС турбує "концентрація повноважень" Трампа в Раді миру

Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу поставило під сумнів широкі повноваження президента США Дональда Трампа в його новій Раді миру.

Про це йдеться у внутрішньому документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У конфіденційному аналітичному звіті від 19 січня, розісланому країнам-членам ЄС, Європейська служба зовнішніх справ висловила занепокоєння щодо концентрації влади в руках Трампа.

Статут Ради миру "викликає занепокоєння з погляду конституційних принципів ЄС", а "автономія правопорядку ЄС також виключає концентрацію повноважень у руках голови", зазначає дипломатична служба Євросоюзу.

У документі також стверджується, що нова Рада миру "суттєво відхиляється" від мандата, санкціонованого Радою Безпеки ООН у листопаді, який був зосереджений виключно на конфлікті в Газі.

Нова рада, яку президент США запустив у четвер, повинна очолюватись Дональдом Трампом довічно.

Очікується, що вона розпочне свою діяльність із врегулювання конфлікту в Газі, а згодом її повноваження будуть розширені на інші конфлікти. Термін членства держав-учасниць обмежений трьома роками, за винятком тих, хто сплатить внесок у розмірі 1 мільярда доларів на фінансування діяльності ради, що дасть право на постійне членство.

Після зустрічі європейських лідерів для обговорення трансатлантичних відносин у четвер увечері, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив журналістам: "Ми маємо серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, які стосуються сфери її діяльності, управління та сумісності зі Статутом ООН".

Кошта зазначив, що ЄС "готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами над реалізацією всеосяжного мирного плану для Гази за умови, що Рада миру виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до Резолюції Радбезу ООН № 2803".

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що нинішня форма Ради миру президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що звернулася з проханням до президента США Дональда Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру.