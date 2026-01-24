Reuters: ЕС беспокоит "концентрация полномочий" Трампа в Совете мира

Внешнеполитическое ведомство Европейского Союза поставило под сомнение широкие полномочия президента США Дональда Трампа в его новом Совете мира.

Об этом говорится во внутреннем документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В конфиденциальном аналитическом отчете от 19 января, разосланном странам-членам ЕС, Европейская служба внешних дел выразила обеспокоенность по поводу концентрации власти в руках Трампа.

Устав Совета мира "вызывает обеспокоенность с точки зрения конституционных принципов ЕС", а "автономия правопорядка ЕС также исключает концентрацию полномочий в руках председателя", отмечает дипломатическая служба Евросоюза.

В документе также утверждается, что новый Совет мира "существенно отклоняется" от мандата, санкционированного Советом Безопасности ООН в ноябре, который был сосредоточен исключительно на конфликте в Газе.

Новый совет, который президент США запустил в четверг, должен возглавляться Дональдом Трампом пожизненно.

Ожидается, что она начнет свою деятельность с урегулирования конфликта в Газе, а впоследствии ее полномочия будут расширены на другие конфликты. Срок членства государств-участников ограничен тремя годами, за исключением тех, кто внесет взнос в размере 1 миллиарда долларов на финансирование деятельности совета, что даст право на постоянное членство.

После встречи европейских лидеров для обсуждения трансатлантических отношений в четверг вечером, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил журналистам: "У нас есть серьезные сомнения по ряду элементов устава Совета мира, которые касаются сферы его деятельности, управления и совместимости с Уставом ООН".

Кошта отметил, что ЕС "готов сотрудничать с Соединенными Штатами над реализацией всеобъемлющего мирного плана для Газы при условии, что Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН № 2803".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что нынешняя форма Совета мира президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к нему по "конституционным причинам".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира.