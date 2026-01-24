Пісторіус відповів Трампу, який знецінив внесок військ НАТО у Афганістані

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа, нібито союзники Америки залишилися в Афганістані "дещо осторонь від лінії фронту".

Про це він сказав виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус захистив німецькі збройні сили від звинувачень президента США. "Наші збройні сили були готові, коли наші американські союзники попросили про підтримку після ісламістського терористичного нападу 2001 року", – сказав міністр.

Він додав, що "Німеччина дуже вдячна нашим збройним силам за цю мужність і високопрофесійну роботу".

Пісторіус підкреслив, що німецькі військовослужбовці протягом 19 років виконували місію в Афганістані: "Вони виконували своє завдання, ризикуючи життям і здоров'ям, в екстремальних умовах".

За це, за його словами, Німеччина заплатила високу ціну: "59 військовослужбовців і три поліцейські загинули в боях, в результаті терактів або нещасних випадків. Багато поранених досі страждають від травм, отриманих в той час".

Нагадаємо, слова Трампа про те, що союзники НАТО під час операції в Афганістані, мовляв, були "десь на другій лінії", спричинили шквал обурення у Британії. Відреагував у тому числі принц Гаррі, який теж служив в Афганістані.

Прем’єр-міністр Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський також дорікнули Трампу, нагадавши про польський контингент і польські втрати.