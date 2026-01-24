Писториус ответил Трампу, который обесценил вклад войск НАТО в Афганистане

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на обвинения президента США Дональда Трампа, что якобы союзники Америки остались в Афганистане "несколько в стороне от линии фронта".

Об этом он сказал изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Писториус защитил немецкие вооруженные силы от обвинений президента США. "Наши вооруженные силы были готовы, когда наши американские союзники попросили о поддержке после исламистского террористического нападения 2001 года", – сказал министр.

Он добавил, что "Германия очень благодарна нашим вооруженным силам за это мужество и высокопрофессиональную работу".

Писториус подчеркнул, что немецкие военнослужащие в течение 19 лет выполняли миссию в Афганистане: "Они выполняли свою задачу, рискуя жизнью и здоровьем, в экстремальных условиях".

За это, по его словам, Германия заплатила высокую цену: "59 военнослужащих и три полицейских погибли в боях, в результате терактов или несчастных случаев. Многие раненые до сих пор страдают от травм, полученных в то время".

Напомним, слова Трампа о том, что союзники НАТО во время операции в Афганистане, мол, были "где-то на второй линии", вызвали шквал возмущения в Великобритании. Отреагировал в том числе принц Гарри, который тоже служил в Афганистане.

Премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский также упрекнули Трампа, напомнив о польском контингенте и польских потерях.