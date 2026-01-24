Трамп после шквала критики похвалил храбрость британских войск в Афганистане
Президент США Дональд Трамп резко изменил тон в отношении британских военных после того, как его предыдущие заявления о незначительной роли союзников по НАТО в Афганистане спровоцировали дипломатический скандал.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.
Трамп, который еще на днях подвергал сомнению эффективность союзников по НАТО во время их пребывания в Афганистане, теперь назвал британских солдат "одними из самых выдающихся воинов всех времен".
"Величественные и очень отважные солдаты Соединенного Королевства всегда будут вместе с Соединенными Штатами Америки! В Афганистане погибло 457 человек, многие получили тяжелые ранения – они были одними из самых выдающихся воинов", – написал президент США.
Он также добавил, что связь между странами "слишком прочна, чтобы ее когда-либо разорвать", а британская армия "не имеет себе равных (за исключением США!)".
"Мы любим вас всех и всегда будем любить!" – подытожил Трамп, используя свой традиционный эмоциональный стиль.
Напомним, слова Трампа о том, что союзники НАТО во время операции в Афганистане, мол, были "где-то на второй линии", вызвали шквал возмущения в Британии. Отреагировал в том числе принц Гарри, который тоже служил в Афганистане.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Трамп должен извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.