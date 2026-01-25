Федеральные агенты США второй раз за месяц застрелили человека, в Сенате угрожают шатдауном

24 января в городе Миннеаполис агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину – это уже второй смертельный случай в городе во время усиленных проверок миграционного контроля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило CNN.

Погибшего идентифицировали как 37-летнего Алекса Претти. Полиция считает, что он был гражданином США, а также имел разрешение на ношение оружия.

Министерство внутренней безопасности США, которому подконтрольны агенты ICE, заявило, что погибший владел оружием и сопротивлялся федеральным работникам. Агенты пытались разоружить мужчину, а затем один из них нанес выстрел с целью самообороны.

Этой версии противоречит анализ видео с места происшествия, который провели журналисты New York Times.

На видео видно, как мужчина становится между женщиной и служащим ICE, который применяет против нее слезоточивый спрей. Другие служащие опрыскивают самого Прэтти. В это время в руках мужчины находится только телефон. Пистолет агенты нашли только после того, как прижали мужчину к тротуару. После изъятия оружия агент ICE выстрелил ему в спину, пока тот лежал на земле. Было произведено не менее 10 выстрелов, которые убили его.

На событие отреагировал президент США Дональд Трамп, поддержав версию Министерства внутренней безопасности.

"Это оружие стрелка, заряженное (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовое к использованию – что это значит? Где местная полиция? Почему им не позволили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отозвали их? Заявляется, что многим из этих полицейских не позволили выполнять свою работу, что ICE пришлось защищаться самостоятельно – а это нелегко!", – написал он в своей сети Thruth Social.

Трамп также заявил, что местные и государственные чиновники Миннесоты "подстрекали жителей к восстанию" и обвинил их в "коррупции".

Губернатор-демократ Миннесоты Тим Волз назвал слова президента "чепухой", а также распорядился подать судебный иск на администрацию Трампа за препятствование расследованию трагедии.

Отмечается, что агенты ICE, участвовавшие в стрельбе, изъяли доказательства с места стрельбы, не позволив органам власти штата осмотреть его.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что демократы не предоставят голосов для рассмотрения законопроекта об ассигнованиях, если он будет включать средства для Министерства внутренней безопасности, угрожая частичным прекращением работы правительства.

"То, что происходит в Миннесоте, ужасно – и неприемлемо в любом американском городе", – заявил Шумер.

Смертельная стрельба в Миннеаполисе вызвала протесты против иммиграционных рейдов в нескольких городах по всей стране, которые сопровождались призывами отменить ICE.

Напомним, это уже второй случай гибели человека во время иммиграционных проверок федеральными агентами в Миннеаполисе. 7 января агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, якобы в целях самообороны. Тогда президент США тоже выступил в защиту агентов.

