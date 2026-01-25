СМИ узнали детали переговоров Украины и России в Абу-Даби
В ходе переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби 23-24 января был достигнут прогресс в обсуждении военного блока вопросов, в то же время по территориям решения все еще нет.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Собеседник издания назвал встречи "конструктивными".
По его словам, в субботу делегации встречались двумя группами – для обсуждения политических и военных вопросов.
Источник уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было.
Украина настаивает на обсуждении территориальных вопросов, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.
В то же время был достигнут прогресс по военным вопросам, отметил собеседник.
В частности, делегации обсуждали потенциальное разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны могут к нему присоединиться.
Вопрос энергетического перемирия на встрече не поднимался.
Трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Объединенных Арабских Эмиратах возобновятся в следующее воскресенье, 1 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречи в Абу-Даби "конструктивными".