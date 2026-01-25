Лідер угорської опозиції назвав, хто очолить МЗС у разі поразки Орбана: і це знову Орбан

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр назвав свою кандидатуру на пост міністра закордонних справ – у разі перемоги опозиції на виборах міністерство очолить Аніта Орбан.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Аніта Орбан – досвідчена дипломатка, журналістка та менеджерка.

Фото: Facebook / Péter Magyar

Вона нещодавно повернулася до Угорщини після того, як обіймала посаду топ-менеджера міжнародної компанії в Лондоні.

Аніта Орбан – перша громадянка Угорщини, яка отримала ступінь доктора найстарішої дипломатичної академії США, школи Флетчера в Бостоні.

У спільному подкасті з Петером Мадяром вона заявила, що місце Угорщини в Європейському Союзі є беззаперечним, а політична ізоляція, в якій зараз перебуває країна, шкодить її економічним інтересам.

"Місце Угорщини безперечно в системі західних альянсу, Європейському Союзі та НАТО. Покладімо край "політиці порівняння країн" та постійній конфронтації з нашими союзниками", – сказала Орбан.

Кандидатка також пообіцяла відстоювати інтереси Угорщини шляхом пошуку союзників, а не постійного вето.

Серед її пріоритетів – захист угорської діаспори на Закарпатті, яка "зараз особливо цього потребує".

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Згідно з останніми опитуваннями, головний конкурент партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", опозиційна партія "Тиса", посилила свої позиції.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

