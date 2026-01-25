Лидер венгерской оппозиции назвал, кто возглавит МИД в случае поражения Орбана: и это снова Орбан

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр назвал свою кандидатуру на пост министра иностранных дел – в случае победы оппозиции на выборах министерство возглавит Анита Орбан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр сообщил на своей странице в Facebook.

Анита Орбан – опытная дипломат, журналистка и менеджер.

Фото: Facebook / Péter Magyar

Она недавно вернулась в Венгрию после того, как занимала должность топ-менеджера международной компании в Лондоне.

Анита Орбан – первая гражданка Венгрии, получившая степень доктора старейшей дипломатической академии США, школы Флетчера в Бостоне.

В совместном подкасте с Петером Мадяром она заявила, что место Венгрии в Европейском Союзе является бесспорным, а политическая изоляция, в которой сейчас находится страна, вредит ее экономическим интересам.

"Место Венгрии бесспорно в системе западных альянсов, Европейском Союзе и НАТО. Положим конец "политике сравнения стран" и постоянной конфронтации с нашими союзниками", – сказала Орбан.

Кандидат также пообещала отстаивать интересы Венгрии путем поиска союзников, а не постоянного вето.

Среди ее приоритетов – защита венгерской диаспоры в Закарпатье, которая "сейчас особенно в этом нуждается".

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно последним опросам, главный конкурент партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", оппозиционная партия "Тиса", усилила свои позиции.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

