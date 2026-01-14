Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" збільшила відрив від партії Орбана

Головний конкурент партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", опозиційна партія "Тиса", посилила свої позиції напередодні парламентських виборів, що пройдуть 12 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Medián, дані якого наводить HVG360.

У відповідь на запитання, за яку партію респонденти проголосували б у разі проведення парламентських виборів найближчим часом, серед усього населення 40% відповіли, що підтримали б партію "Тиса", 33% – блок Fidesz–KDNP, 4% – партію "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk). 19% опитаних заявили, що не підтримують жодну партію.

Серед тих, хто визначився з вибором, 49% готові проголосувати за партію "Тиса", 41% – за "Фідес", 5% – за Mi Hazánk.

Порівняно з попереднім опитуванням Medián у листопаді, партія "Тиса" зміцнила свої позиції на один відсотковий пункт, тоді як підтримка "Фідес" знизилася на один пункт.

Респондентів також запитували, хто, на їхню думку, переможе на виборах: 39% назвали партію "Тиса", 44% – Fidesz–KDNP, 16% не дали відповіді, ще 1% обрали інший варіант.

У середу також було оприлюднено результати опитування інституту IDEA, які показали, що серед виборців, які визначилися, партія "Тиса" випереджає "Фідес" на 10 відсоткових пунктів.

Опитування Medián проводилося з 7 по 13 січня. Телефонним способом було опитано 1000 осіб.

Напередодні "Тиса" оголосила про продаж сувенірної продукції зі слоганом "Фідес", стверджуючи, що кампанія партії Орбана вже провалилася.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

