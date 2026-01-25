Сійярто відреагував на кандидатуру Орбан: ідеальна для Києва та Брюсселя

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав кандидатуру Аніти Орбан на пост очільника МЗС від опозиції "ідеальною" для України та керівництва ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сійярто стверджує, що "знає" Аніту Орбан, адже вона нібито часто розповідала міністру про свої зв’язки з Демократичною партією США та переконувала його зупинити купівлю російського газу.

"Раніше вона часто відвідувала мене, розповідаючи про свої нібито зв'язки з американськими демократами (противниками Трампа) і, лобіюючи інтереси великих західних енергетичних компаній, намагалася переконати нас більше не купувати дешевий російський газ.Ідеальний вибір для Брюсселя і Києва", – написав Сійярто.

До звинувачень Сійярто приєдналися інші політики партії "Фідес", зокрема лідер фракції Мате Кочиш, який назвав її "людиною колишнього прем'єр-міністра Угорщини Гордона Байнаї".

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр відкинув звинувачення керівної партії. Він заявив, що чинний уряд Віктора Орбана пропонував Аніті Орбан балотуватися на пост генерального секретаря НАТО, що не співставно зі словами членів "Фідес".

"Якщо ви дійсно вважаєте, що Аніта Орбан є прихильницею Сороса, глобалісткою і подругою Байнаї, то дозвольте запитати, чому уряд Орбана запропонував їй балотуватися на посаду заступника генерального секретаря НАТО у 2020 році? Чому уряд підтримував її протягом усього часу? Чому її готувало міністерство закордонних справ під керівництвом Сійярто? Чому саме наше посольство в НАТО супроводжувало Аніту на останнє інтерв'ю?", – написав Мадяр у Facebook, звинувативши політиків у наклепі, який компрометує саму партію "Фідес".

Як повідомлялося, лідер опозиційної партії Угорщини "Тиса" висунув кандидатуру Аніти Орбан на пост міністерки закордонних справ у разі своєї перемоги.

Останні опитування показують відрив "Тиси" від керівної партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

