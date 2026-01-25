Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал кандидатуру Аниты Орбан на пост главы МИД от оппозиции "идеальной" для Украины и руководства ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Сийярто утверждает, что "знает" Аниту Орбан, ведь она якобы часто рассказывала министру о своих связях с Демократической партией США и убеждала его остановить покупку российского газа.

"Раньше она часто навещала меня, рассказывая о своих якобы связях с американскими демократами (противниками Трампа) и, лоббируя интересы крупных западных энергетических компаний, пыталась убедить нас больше не покупать дешевый российский газ. Идеальный выбор для Брюсселя и Киева", – написал Сийярто.

К обвинениям Сийярто присоединились другие политики партии "Фидес", в частности лидер фракции Мате Кочиш, который назвал ее "человеком бывшего премьер-министра Венгрии Гордона Байнаи".

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр отверг обвинения правящей партии. Он заявил, что действующее правительство Виктора Орбана предлагало Аните Орбан баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО, что не сопоставимо со словами членов "Фидес".

"Если вы действительно считаете, что Анита Орбан является сторонницей Сороса, глобалисткой и подругой Байнаи, то позвольте спросить, почему правительство Орбана предложило ей баллотироваться на пост заместителя генерального секретаря НАТО в 2020 году? Почему правительство поддерживало ее на протяжении всего времени? Почему ее готовило министерство иностранных дел под руководством Сийярто? Почему именно наше посольство в НАТО сопровождало Аниту на последнее интервью?", – написал Мадяр в Facebook, обвинив политиков в клевете, которая компрометирует саму партию "Фидес".

Как сообщалось, лидер оппозиционной партии Венгрии "Тиса" выдвинул кандидатуру Аниты Орбан на пост министра иностранных дел в случае своей победы.

Последние опросы показывают отрыв „Тисы" от правящей партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

