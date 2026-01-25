Папа Римський закликав активізувати зусилля для припинення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV у своїй недільній молитві згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Vatican News.

Після щонедільної молитви "Ангел Господній" понтифік згадав про Україну на тлі "безперервних нападів", які призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.

Папа Римський наголосив, що продовження війни принесе ще серйозні наслідки для цивільного населення та закликав до зусиль щодо завершення війни.

"Я з сумом слідкую за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них. Продовження воєнних дій зі все серйознішими наслідками для мирного населення поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого та тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни", – сказав Лев XIV.

Нагадаємо, під час свого першого різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні.

Понтифік також заявляв, що відчуває "велику печаль" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.