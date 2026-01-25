Папа Римский призвал активизировать усилия для прекращения войны в Украине

Папа Римский Лев XIV в своей воскресной молитве упомянул о войне в Украине, призвав "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vatican News.

После воскресной молитвы "Ангел Господень" понтифик упомянул об Украине на фоне "непрерывных нападений", которые привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.

Папа Римский подчеркнул, что продолжение войны принесет еще более серьезные последствия для гражданского населения и призвал к усилиям по завершению войны.

"Я с грустью слежу за происходящим, и я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них. Продолжение военных действий со все более серьезными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от справедливого и прочного мира. Я призываю всех еще больше активизировать свои усилия для прекращения этой войны", – сказал Лев XIV.

Напомним, во время своего первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.

Понтифик также заявлял, что испытывает "большую печаль" по поводу того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне с Украиной, которая длится уже почти четыре года.