В Бундестаге призвали передать Украине больше ПВО и ракеты Taurus

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины на фоне увеличения российских атак и передать Киеву дальнобойное оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью агентству dpa.

Брантнер заявила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.

Германия и другие страны ЕС должны найти способ усилить защиту украинского неба, добавила депутат.

Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".

Находясь в оппозиции, Мерц открыто поддерживал поставки этих ракет Украине, однако после вступления в должность в мае 2025 года сдержанно высказывался по этому поводу.

Напомню, в декабре вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, который также представляет партию "Зеленых"призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время глава МИД Германии Йоганн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.