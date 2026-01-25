Науседа: хочемо, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має стати членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на спільній пресконфренції з лідерами України та Польщі у Вільнюсі.

Науседа заявив, що приєднання України до ЄС є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.

Він пообіцяв, що Литва сприятиме євроінтеграції України під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.

"Литва прагне, щоби Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. І це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в Україні, але й у всьому регіоні. І це стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватися під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році", – заявив Науседа.

Президент Литви також прокоментував посилення російських атак на українську енергетику.

За його словами, це свідчить про те, що Росія уникає зобов’язань щодо міцного та справедливого миру в Україні та не погоджується на припинення вогню у війні.

Науседа додав, що сильні українські Збройні сили залишаються найбільш ефективною протидією російській агресії.

Нагадаємо, президент України 25 січня прибув з візитом до Литви, де відбулася зустріч "Люблінського трикутника".

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою та обговорив з ним потреби української енергетики.