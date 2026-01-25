Зеленський обговорив з Науседою енергетику та мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі обговорив підтримку української енергосистеми.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував Науседу про стан української енергосистеми після російських атак, а також розповів про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення протиповітряної оборони.

Фото: LRT

Президент подякував за рішення Литви передати майже сотню генераторів українським містам та громадам.

Лідери також обговорили військову співпрацю двох країн, спільні оборонні проєкти та співпрацю в рамках програм PURL та SAFE. Йшлося також про пропозицію Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі.

Серед інших тем зустрічі – дипломатична робота та результати зустрічей з американцями та росіянами в Абу-Дабі.

"Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України прибув до Вільнюса для участі у заходах до річниці Січневого повстання.

Очікується, що у Литві Зеленський зустрінеться з польським президентом Каролем Навроцьким. Це буде вже друга зустріч президентів.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.