Науседа: хотим, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом Европейского Союза до 2030 года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами Украины и Польши в Вильнюсе.
Науседа заявил, что присоединение Украины к ЕС является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.
Он пообещал, что Литва будет способствовать евроинтеграции Украины во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.
"Литва стремится, чтобы Украина до 2030 года стала членом Европейского Союза. И это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в Украине, но и во всем регионе. И это стратегический интерес Литвы, на котором мы хотим продолжать сосредотачиваться во время нашего председательства в Совете ЕС в 2027 году", – заявил Науседа.
Президент Литвы также прокомментировал усиление российских атак на украинскую энергетику.
По его словам, это свидетельствует о том, что Россия избегает обязательств по прочному и справедливому миру в Украине и не соглашается на прекращение огня в войне.
Науседа добавил, что сильные украинские Вооруженные силы остаются наиболее эффективным противодействием российской агрессии.
Напомним, президент Украины 25 января прибыл с визитом в Литву, где состоялась встреча "Люблинского треугольника".
В Вильнюсе Владимир Зеленский встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой и обсудил с ним потребности украинской энергетики.