В Китае заявили, что торговые договоренности с Канадой не направлены против "третьих сторон"

В Китае заявили, что договоренности между Китаем и Канадой по решению двусторонних экономических и торговых вопросов не направлены против какой-либо третьей стороны.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая, которое цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Китая в ответ на угрозы США ввести 100% пошлины для Канады, если она заключит торговое соглашение с Пекином.

"Китай считает, что страны должны строить отношения между собой на основе взаимовыгодного подхода, а не подхода "нулевой суммы", и путем сотрудничества, а не конфронтации", – отметил представитель МИД Китая.

Напомним, во время визита в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что связи его страны с Китаем стали более предсказуемыми, чем с Соединенными Штатами.

16 января страны подписали торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, введенные ею вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.