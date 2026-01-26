Большинство граждан ЕС считают, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии

Более двух третей граждан Европейского Союза убеждены, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Politico.

Издание ссылается на результаты опроса, проведенным компанией стратегических коммуникаций FGS Global в ноябре. Он охватывает более 11 тысяч респондентов в 23 странах Европейского Союза.

Согласно результатам, 77% респондентов ответили, что президент США не заслуживает Нобелевской премии мира.

Хотя опрос был проведен до последней вспышки враждебности со стороны Трампа в сторону Европы и в частности Дании, президента США уже воспринимали довольно негативно.

69% опрошенных европейцев заявили, что они пессимистично настроены относительно влияния Трампа на мировую экономику (69 процентов). Чуть меньше – 64% – отметили негативные последствия политики американского лидера на мир и безопасность. Такой же процент респондентов отметил плохое влияние Трампа на страны опрошенных.

Учитывая многочисленные вызовы, с которыми сталкивается континент, европейцы хотят, чтобы их лидеры активизировались – и подготовились, отмечает Politico.

На вопрос, согласны ли они, что их страны должны "более настойчиво отстаивать свои национальные интересы, даже если это создает трения с другими странами", подавляющее большинство респондентов – 71% – ответили утвердительно.

Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в европейскую безопасность, причем 57% поддержали увеличение расходов на оборону.

В пятницу парижская платформа по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continent опубликовала опрос, который показал, что 51% европейцев считает Дональда Трампа "врагом Европы". Опрос проводился после того, как президент США начал давить на Европу и Данию с целью приобрести Гренландию.

Напомним, последние опросы в Германии показали, что немцы не доверяют США почти так же, как России. О недоверии к США высказались 76% опрошенных немцев. Выше показатели только у России – ее ненадежным партнером считают 83%.