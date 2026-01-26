Уряд Чехії не планує збільшувати видатки на оборону

Уряд Чехії не збільшуватиме видатки на оборону в державному бюджеті попри обіцянки попереднього уряду.

Про це повідомив журналістам спікер Палати депутатів Томіо Окамура після сьогоднішнього засідання коаліційної ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Два відсотки валового внутрішнього продукту на оборону є плюс-мінус достатніми, сказав він. Попередній уряд Петра Фіали зобов'язався поступово збільшити видатки на оборону до трьох відсотків ВВП до 2030 року.

Кабінет Андрея Бабіша затвердить проєкт бюджету на цей рік на сьогоднішньому засіданні. Чехія наразі працює за тимчасовим бюджетом. Окамура сказав, що бюджет буде представлений міністром фінансів Аленою Шиллеровою.

"Ми надали пріоритет грошам для чеських громадян, а не на озброєння. Ми дійсно не будемо збільшувати кошти на озброєння або, якщо хочете, на оборону. Два відсотки ВВП є плюс-мінус достатніми", – сказав Окамура.

Як відомо, торік 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Торік у березні уряд Чехії ухвалив плани щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.