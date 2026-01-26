Правительство Чехии не планирует увеличивать расходы на оборону

Правительство Чехии не будет увеличивать расходы на оборону в государственном бюджете, несмотря на обещания предыдущего правительства.

Об этом сообщил журналистам спикер Палаты депутатов Томио Окамура после сегодняшнего заседания коалиционного совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Два процента валового внутреннего продукта на оборону являются плюс-минус достаточными, сказал он. Предыдущее правительство Петра Фиалы обязалось постепенно увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП к 2030 году.

Кабинет Андрея Бабиша утвердит проект бюджета на этот год на сегодняшнем заседании. Чехия пока работает по временному бюджету. Окамура сказал, что бюджет будет представлен министром финансов Алейной Шиллеровой.

"Мы отдали приоритет деньгам для чешских граждан, а не на вооружение. Мы действительно не будем увеличивать средства на вооружение или, если хотите, на оборону. Два процента ВВП являются плюс-минус достаточными", – сказал Окамура.

Как известно, в прошлом году 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

В марте прошлого года правительство Чехии утвердило планы по постепенному увеличению расходов на оборону с 2026 года с целью довести их до 3% от ВВП к 2030 году.