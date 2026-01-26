Розвідка Британії заявила про загострення демографічних проблем у РФ

Британська розвідка стверджує, що демографічна криза в Росії поглиблюється на тлі повномасштабної війни проти України, масової еміграції та значних бойових втрат, а зусилля Кремля зі збільшення народжуваності навряд чи зможуть зупинити скорочення населення в найближчій перспективі.

Про це йдеться в аналізі розвідки Великої Британії від 26 січня, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 21 січня очільник Кремля Владімір Путін виступив на засіданні з членами російського уряду щодо демографічної політики країни, підкресливши, що досягнення результатів є "ключовою стратегічною метою, що стоїть перед Росією".

Це стало продовженням заяви Путіна від 8 грудня 2025 року про те, що "заходи, які вже вжито в галузі демографічного розвитку, є недостатніми (...) негативні тенденції зберігаються, рівень народжуваності продовжує знижуватися".

Британська розвідка зазначила, що серйозна демографічна проблема Росії, пов'язана зі старінням і скороченням населення, посилилася через еміграцію приблизно 1,3 млн росіян після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Також на це впливають значні втрати Росії в результаті війни. Станом на січень 2026 року, як пишуть розвідники, Росія могла втратити приблизно 1 млн та 225 тисяч людей загиблими та пораненими.

Розвідники стверджують, що демографічні проблеми та скорочення населення становлять довгостроковий структурний виклик для російського суспільства та російської економіки.

"Спроби російського керівництва збільшити народжуваність навряд чи зможуть зупинити скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", – підсумували в аналізі.

