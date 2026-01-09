Розвідка Британії розповіла, що їм відомо про "Орєшнік" та його друге застосування проти України

Британська розвідка вважає, що запуск БРСД "Орєшнік", якою РФ атакувала Україну пізно ввечері 8 січня, був здійснений з Капустіного яру та що у Росії поки мало цих експериментальних ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 9 січня.

"Увечері 8 січня 2026 року Росія у другому операційному застосуванні БРСД "Орєшнік" завдала удару по Львову, запуск був здійснений з Капустіного Яру в Астраханській області РФ. Ракета подолала приблизно 1622 км", – йдеться в огляді. .

На додачу до цієї ракети, під час комбінованої атаки проти України застосували близько 200 БпЛА, щонайменше десять різних балістичних ракет і щонайменше десяток крилатих ракет "Калібр", запущених з Чорного моря.

"Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який забороняє розробку та виробництво БРСД, у лютому 2019 року. Але розробка "Орєшніка" майже напевно проводилася ще до цього. Ця система дуже ймовірно є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубєж", яку вперше випробували у 2011 році", – зазначає британська розвідка.

За їхніми оцінками, застосування цієї експериментальної системи проти України скоріш за все задумане як "стратегічний сигнал" після тверджень Росії, що Україна нібито цілеспрямовано атакувала резиденцію Путіна 29 грудня 2025 року.

"З високою ймовірністю, Росія має лише невелику кількість ракет "Орєшнік". Ця ракета, з високою ймовірністю, набагато дорожча, аніж інші, які Росія застосовує проти України", – додають в огляді.

Нагадаємо, 9 січня до Києва прибув міністр оборони Британії Джон Гілі. Під час візиту Гілі, серед іншого, підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство України й Британії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінює друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.

Глава МЗС Литви назвав це плювком РФ на усі миротворчі зусилля.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у зв’язку з останніми обстрілами України закликав посилити тиск на Росію до такої міри, щоб він став нестерпним.