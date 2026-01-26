Укр Рус Eng

Разведка Британии заявила об обострении демографических проблем в РФ

Новости — Понедельник, 26 января 2026, 13:04 — Уляна Кричковская

Британская разведка утверждает, что демографический кризис в России углубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости вряд ли смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании от 26 января, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 21 января глава Кремля Владимир Путин выступил на заседании с членами российского правительства по демографической политике страны, подчеркнув, что достижение результатов является "ключевой стратегической целью, стоящей перед Россией".

Это стало продолжением заявления Путина от 8 декабря 2025 года о том, что "меры, уже принятые в области демографического развития, являются недостаточными (...) негативные тенденции сохраняются, уровень рождаемости продолжает снижаться".

Британская разведка отметила, что серьезная демографическая проблема России, связанная со старением и сокращением населения, усугубилась из-за эмиграции примерно 1,3 млн россиян после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Также на это влияют значительные потери России в результате войны. По состоянию на январь 2026 года, как пишут разведчики, Россия могла потерять примерно 1 млн 225 тысяч человек убитыми и ранеными.

Разведчики утверждают, что демографические проблемы и сокращение населения представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики.

"Попытки российского руководства увеличить рождаемость вряд ли смогут остановить сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – подытожили в анализе.

В начале января писали, что британская разведка считает, что запуск БРСД "Орешник", которой РФ атаковала Украину поздно вечером 8 января, был осуществлен из Капустинного яра и что в России пока мало этих экспериментальных ракет.

Также, по мнению разведки Великобритании, российская армия способна компенсировать значительные потери за счет более бедных регионов, где проживают представители этнических меньшинств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Великобритания Россия
Реклама: