Разведка Британии заявила об обострении демографических проблем в РФ

Британская разведка утверждает, что демографический кризис в России углубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости вряд ли смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании от 26 января, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 21 января глава Кремля Владимир Путин выступил на заседании с членами российского правительства по демографической политике страны, подчеркнув, что достижение результатов является "ключевой стратегической целью, стоящей перед Россией".

Это стало продолжением заявления Путина от 8 декабря 2025 года о том, что "меры, уже принятые в области демографического развития, являются недостаточными (...) негативные тенденции сохраняются, уровень рождаемости продолжает снижаться".

Британская разведка отметила, что серьезная демографическая проблема России, связанная со старением и сокращением населения, усугубилась из-за эмиграции примерно 1,3 млн россиян после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Также на это влияют значительные потери России в результате войны. По состоянию на январь 2026 года, как пишут разведчики, Россия могла потерять примерно 1 млн 225 тысяч человек убитыми и ранеными.

Разведчики утверждают, что демографические проблемы и сокращение населения представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики.

"Попытки российского руководства увеличить рождаемость вряд ли смогут остановить сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – подытожили в анализе.

В начале января писали, что британская разведка считает, что запуск БРСД "Орешник", которой РФ атаковала Украину поздно вечером 8 января, был осуществлен из Капустинного яра и что в России пока мало этих экспериментальных ракет.

Также, по мнению разведки Великобритании, российская армия способна компенсировать значительные потери за счет более бедных регионов, где проживают представители этнических меньшинств.