Литва відповіла Трампу, який знецінив внесок військ НАТО у Афганістані

Президент Литви Гітанас Науседа відкинув твердження свого американського візаві Дональда Трампа щодо того, що союзники по НАТО уникали бойових дій на передовій під час війни в Афганістані, заявивши, що литовські війська виконували складні завдання і зазнали втрат разом з іншими союзниками.

Про це він заявив під час пресконференції, його цитує LRT, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, днями Трамп піддавав сумніву ефективність союзників по НАТО під час їх перебування в Афганістані.

"Усі країни брали участь у місії в Афганістані, включаючи Литву. Литва взяла на себе відповідальність за відновлення провінції Гор, розгорнула свої сили спеціальних операцій для проведення реальних військових операцій і, звичайно, не стояла осторонь інших", – відповів на це Науседа.

Він зазначив, що Литва заплатила ціну за свою участь. За його словами, під час місії загинув один литовський солдат.

"Усі європейські та інші країни, які брали участь у цій місії, робили це з повною серйозністю, повністю усвідомлюючи ризики, з якими вони стикалися, і вони дійсно були на передовій", – сказав президент Литви.

Науседа додав, що Сполученим Штатам слід дати чітку відповідь, яка відображає реальність внеску союзників під час 20-річної операції.

Нагадаємо, слова Трампа про те, що союзники НАТО під час операції в Афганістані, мовляв, були "десь на другій лінії", спричинили шквал обурення у Британії. Відреагував у тому числі принц Гаррі, який теж служив в Афганістані.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що Трамп мав би попросити вибачення за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.