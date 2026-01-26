Литва ответила Трампу, который обесценил вклад войск НАТО в Афганистане

Президент Литвы Гитанас Науседа отверг утверждение своего американского визави Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО избегали боевых действий на передовой во время войны в Афганистане, заявив, что литовские войска выполняли сложные задачи и понесли потери вместе с другими союзниками.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, его цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Напомним, на днях Трамп подвергал сомнению эффективность союзников по НАТО во время их пребывания в Афганистане.

"Все страны участвовали в миссии в Афганистане, включая Литву. Литва взяла на себя ответственность за восстановление провинции Гор, развернула свои силы специальных операций для проведения реальных военных операций и, конечно, не стояла в стороне от других", – ответил на это Науседа.

Он отметил, что Литва заплатила цену за свое участие. По его словам, во время миссии погиб один литовский солдат.

"Все европейские и другие страны, участвовавшие в этой миссии, делали это с полной серьезностью, полностью осознавая риски, с которыми они сталкивались, и они действительно были на передовой", – сказал президент Литвы.

Науседа добавил, что Соединенным Штатам следует дать четкий ответ, который отражает реальность вклада союзников во время 20-летней операции.

Напомним, слова Трампа о том, что союзники НАТО во время операции в Афганистане, мол, были "где-то на второй линии", вызвали шквал возмущения в Британии. Отреагировал в том числе принц Гарри, который тоже служил в Афганистане.

Премьер-министр Британии Кир Стармер намекнул, что Трамп должен был бы извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.