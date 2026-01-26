Чеський збір на генератори для Києва перевищив суму в $6 млн

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрала понад $6 млн всього за п'ять днів у рамках громадської кампанії зі збору коштів на придбання генераторів, обігрівачів та акумуляторів для України.

Про це агентству Reuters розповів організатор Мартін Ондрачек, пише "Європейська правда".

Ініціатива Darek pro Putina збирає пожертви для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За словами Ондрачека, з минулої середи, 21 січня, до понеділка, 26 січня, було зібрано 126 млн крон ($6,16 млн). Ще близько 15 млн крон очікується від донорів.

"За вихідні ми замовили два генератори – дизельні установки, що встановлюються на вантажівках, – вартістю 8 млн крон кожен, які мають бути доставлені до двох невеликих медичних закладів", – сказав Ондрачек.

Ініціатива співпрацює з трьома фондами в Україні, щоб уникнути тривалих логістичних і митних затримок, але також веде переговори з чеськими постачальниками, оскільки не все можна придбати на місці, додав він.

"Над цим працює близько 30 осіб, нам потрібно витратити гроші якомога швидше", – додав Ондрачек.

Цього ж дня мер Києва Віталій Кличко заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.

Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.