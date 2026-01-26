Чешский сбор на генераторы для Киева превысил $6 млн

Чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") собрала более 6 млн долларов всего за пять дней в рамках общественной кампании по сбору средств на приобретение генераторов, обогревателей и аккумуляторов для Украины.

Об этом агентству Reuters рассказал организатор Мартин Ондрачек, пишет "Европейская правда".

Инициатива Darek pro Putina собирает пожертвования для Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По словам Ондрачека, с прошлой среды, 21 января, до понедельника, 26 января, было собрано 126 млн крон (6,16 млн долларов). Еще около 15 млн крон ожидается от доноров.

"За выходные мы заказали два генератора – дизельные установки, устанавливаемые на грузовиках, – стоимостью 8 млн крон каждый, которые должны быть доставлены в два небольших медицинских учреждения", – сказал Ондрачек.

Инициатива сотрудничает с тремя фондами в Украине, чтобы избежать длительных логистических и таможенных задержек, но также ведет переговоры с чешскими поставщиками, поскольку не все можно приобрести на месте, добавил он.

"Над этим работает около 30 человек, нам нужно потратить деньги как можно скорее", – добавил Ондрачек.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.

Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.