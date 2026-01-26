Британія оштрафувала банк Шотландії за порушення санкцій проти РФ

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI) оштрафувало Bank of Scotland за порушення режиму фінансових санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві OFSI, передає "Європейська правда".

У понеділок, 26 січня, британське Управління з питань застосування фінансових санкцій оштрафувало Bank of Scotland на 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад $218 тисяч) за порушення режиму фінансових санкцій проти Росії.

Як зазначається, у лютому 2023 року банк обробив 24 платежі на загальну суму близько 77 тисячі фунтів стерлінгів на особистий поточний рахунок, відкритий на ім'я особи, яка перебуває під санкціями Великої Британії.

У грудні Велика Британія розширила санкції проти Росії на 24 найменування – у списку опинилися нові нафтові компанії.

Нещодавно четверо американських конгресменів, членів Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, закликали адміністрацію Дональда Трампа розширити заходи проти російського "тіньового флоту".

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Немирний атом": чому в ядерній сфері санкції проти РФ часто не діють