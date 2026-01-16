У Конгресі США закликали адміністрацію Трампа до широких санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Четверо американських конгресменів, членів Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, закликали адміністрацію Дональда Трампа розширити заходи проти російського "тіньового флоту".

Про це йдеться у листі, який адресований міністру фінансів Скоту Бессенту та держсекретарю Марко Рубіо, повідомляє "Європейська правда".

Лист підписаний сенатором-республіканцем Роджером Вікером, членом Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсоном, сенатором-демократом Шелдоном Вайтхаусом і конгресменом-демократом Стівом Коеном.

У листі законодавці наголосили: оскільки Владімір Путін продовжує незаконну загарбницьку війну Росії проти України, вони закликають ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту".

Вони підкреслили, що Європейський Союз нещодавно розширив свої санкції, включивши до них ще сто суден, пов'язаних з Росією, та відповідні організації, які беруть участь у цій величезній незаконній мережі.

"Ми сподіваємося, що під вашим керівництвом Сполучені Штати підуть цим шляхом, діючи спільно з нашими союзниками та гарантуючи, що Росія більше не зможе уникнути відповідальності", – заявили законодавці.

Як вони додали, Путін повинен знати, що США покарають його за безжальні атаки на Україну і за напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру реальними наслідками.

"Ми також повинні прагнути усунути лазівки, за допомогою яких він намагається уникнути цих наслідків. Розширення поточних санкцій проти "тіньового флоту", щоб вони відповідали санкціям наших європейських партнерів, є наступним необхідним кроком для відрізання ресурсів, які Росія використовує для фінансування своїх безжальних атак на Україну", – йдеться у листі.

Нагадаємо, 13 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем, в ході якої йшлося, зокрема про новий санкційний пакет проти РФ.

8 січня сенатор Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.