Британия оштрафовала банк Шотландии за нарушение санкций против РФ
Британское Управление по вопросам применения финансовых санкций (OFSI) оштрафовало Bank of Scotland за нарушение режима финансовых санкций против России.
Об этом говорится в заявлении OFSI, передает "Европейская правда".
В понедельник, 26 января, британское Управление по вопросам применения финансовых санкций оштрафовало Bank of Scotland на 160 тысяч фунтов стерлингов (более $218 тысяч) за нарушение режима финансовых санкций против России.
Как отмечается, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тысяч фунтов стерлингов на личный текущий счет, открытый на имя лица, находящегося под санкциями Великобритании.
В декабре Великобритания расширила санкции против России на 24 наименования – в списке оказались новые нефтяные компании.
Недавно четверо американских конгрессменов, членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвали администрацию Дональда Трампа расширить меры против российского "теневого флота".
