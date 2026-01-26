Германия критикует "упорное настаивание" РФ на максимальных территориальных требованиях

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль осудил "упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Свое заявление Вадефуль сделал после переговоров между российскими, украинскими и американскими посланцами в Абу-Даби, которые состоялись в выходные.

"То, что я слышу и читаю сегодня, в том числе о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, – это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе", – сказал Вадефуль в Риге.

"И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на этом этапе", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.