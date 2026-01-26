США розмістять у Румунії танки Abrams

Начальник штабу оборони Румунії Георгіца Влад повідомив, що США погодилися "покращити якість і боєздатність сил, розгорнутих у Румунії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Romania Journal.

За словами генерала, в Румунії буде розгорнуто загін американських солдатів з танками Abrams.

Загін є частиною звичайної присутності США в Румунії, розгорнутої на ротаційній основі, і не означає збільшення чисельності військ. Насправді у жовтні США оголосили, що зменшать свою військову присутність в Румунії.

Важливим елементом заяви начальника армії є розгортання танків Abrams, основних бойових танків армії США, які вважаються одними з найсучасніших у світі. Румунія наразі перебуває в процесі придбання 54 танків Abrams.

Начальник румунської армії сказав, що він обговорив це питання з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) під час його візиту до Румунії і що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.

"Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень військового контингенту і, крім того, поліпшити якість і боєздатність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є той, про який також згадав SACEUR під час свого візиту до Румунії: найближчим часом у Румунії буде розгорнуто загін американських солдатів, оснащених танками Abrams", – додав генерал Георгіца Влад.

У жовтні Сполучені Штати оголосили, що зменшать свою військову присутність у Румунії, вивівши батальйон з ротаційної бригади, приписаної до південно-східного флангу НАТО, але при цьому залишать у країні близько 1000 військовослужбовців.

Окрім американських військ, Румунія приймає численні європейські сили. Загальна кількість американських і європейських військ, що залишаються в країні після рішення Вашингтона про скорочення своєї присутності, становить близько 3500 солдатів.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою раніше відреагувала на заяви президента США в Давосі, де він також звинуватив решту країн НАТО у невдячності та висловив сумнів, що вони б прийшли на допомогу Штатам, якби Америка сама потребувала допомоги.