США разместят в Румынии танки Abrams

Начальник штаба обороны Румынии Георгица Влад сообщил, что США согласились "улучшить качество и боеспособность сил, развернутых в Румынии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Romania Journal.

По словам генерала, в Румынии будет развернут отряд американских солдат с танками Abrams.

Отряд является частью обычного присутствия США в Румынии, развернутой на ротационной основе, и не означает увеличения численности войск. На самом деле в октябре США объявили, что уменьшат свое военное присутствие в Румынии.

Важным элементом заявления начальника армии является развертывание танков Abrams, основных боевых танков армии США, которые считаются одними из самых современных в мире. Румыния сейчас находится в процессе приобретения 54 танков Abrams.

Начальник румынской армии сказал, что он обсудил этот вопрос с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR) во время его визита в Румынию и что НАТО сохранит свое обязательство по предоставлению сил для обороны страны в соответствии с региональными планами.

"Соединенные Штаты согласились сохранить тот же уровень военного контингента и, кроме того, улучшить качество и боеспособность сил, развернутых в Румынии. Лучшим примером является тот, о котором также упомянул SACEUR во время своего визита в Румынию: в ближайшее время в Румынии будет развернут отряд американских солдат, оснащенных танками Abrams", – добавил генерал Георгица Влад.

В октябре Соединенные Штаты объявили, что уменьшат свое военное присутствие в Румынии, выведя батальон из ротационной бригады, приписанной к юго-восточному флангу НАТО, но при этом оставят в стране около 1000 военнослужащих.

Кроме американских войск, Румыния принимает многочисленные европейские силы. Общее количество американских и европейских войск, остающихся в стране после решения Вашингтона о сокращении своего присутствия, составляет около 3500 солдат.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою ранее отреагировала на заявления президента США в Давосе, где он также обвинил остальные страны НАТО в неблагодарности и выразил сомнение, что они бы пришли на помощь Штатам, если бы Америка сама нуждалась в помощи.