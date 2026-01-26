В Греции после смертельного пожара на фабрике созывают забастовку

Центр труда греческого города Трикала решил провести протест во второй половине дня и 24-часовую забастовку во вторник из-за пожара на фабрике, в результате которого погибли пять рабочих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В соответствующем объявлении центр труда отметил, что неоднократные призывы к принятию мер по охране труда и безопасности на рабочих местах в центральной Греции и в конкретной компании были проигнорированы, поскольку работодатели рассматривали их как расходы, что привело к росту числа погибших и травмированных работников. Они также описали инцидент как "преступление работодателя".

Работники не должны рассматриваться как расходный материал, а как люди, имеющие права, заявил центр труда, добавив, что основным правом является "вернуться домой живым и невредимым", и выразив требование о полном расследовании инцидента.

Греческая генеральная конфедерация работников (GSEE) также призвала к тщательному расследованию точных причин трагедии, выразив сожаление по поводу гибели работников и травмирования их коллег.

В результате взрыва и пожара на фабрике печенья в Трикале в понедельник погибли по меньшей мере пять работников. Еще семеро были госпитализированы после взрыва, произошедшего во время ночной смены. В результате пожара завод был полностью уничтожен.

Напомним, в новогоднюю ночь произошел трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, вероятно, в результате поднесения бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.