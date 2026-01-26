Рютте призвал страны ЕС, что "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине



В некоторых государствах Европейского Союза до сих пор есть большие запасы ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые, по убеждению руководства НАТО, могли бы быть переданы Украине.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании комитета по безопасности Европарламента 26 января.



Рютте попросил европейские государства передать Украине ракеты-перехватчики для ПВО, которые хранятся в их арсеналах.



"Вы знаете, представители каких стран присутствуют в этом зале. Я мог бы конфиденциально проинформировать вас, но не на открытом заседании, кто именно сидит на больших запасах перехватчиков. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что он полностью согласен с тем, что значительная часть этого вооружения должна быть передана Украине, поскольку сейчас это является очевидным приоритетом", – заявил Рютте.



Он обратил внимание евродепутатов, что "каждую ночь по Киеву, Львову, Харькову и другим крупным населенным пунктам Украины выпускают от 20 до 50 ракет и сотни беспилотников".



"Показатели перехвата снизились, и это произошло потому, что некоторые системы NASAMS, которые сейчас находятся в Украине, не имеют достаточного количества ракет-перехватчиков для отпора. Системы Patriot также нуждаются в постоянной поставке ракет PEC для перехвата", – констатировал генсек НАТО.



Он отметил, что есть два пути покрытия этого дефицита: первый – "пакеты помощи от США, поскольку значительную часть этой системы составляют именно перехватчики для комплексов NASAMS и Patriot", второй – "то, что вы имеете в своих национальных арсеналах".



"Где это возможно, помогите оказать давление на ваши правительства, чтобы они это сделали; некоторые правительства уже действуют", – обратился глава НАТО к депутатам Европарламента.



"Я постоянно работаю с вашими лидерами. Пожалуйста, помогите мне как парламентарии в этой работе", – добавил он.



Марк Рютте подчеркнул, что это – "вопрос жизни и смерти каждый день", а также – "вопрос защиты критической, в частности энергетической, инфраструктуры Украины".



Как сообщала "Европейская правда", генсек НАТО Марк Рютте 26 января также попросил ЕС отойти от правила "покупай европейское" в закупках оружия для Украины.



Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что углубление противостояния США с европейскими государствами ударит по способности украинской противовоздушной обороны.



В то же время, Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины, присоединилось в общей сложности уже 24 страны.



Ранее сообщалось также, что Пентагон заключил соглашение для утроения производства ракет для Patriot.