В Европе начались крупные учения с артиллерийскими стрельбами с участием США

В Европе начались многонациональные военные учения Dynamic Front 26 с участием стран-членов НАТО, в том числе США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Европейско-Африканского командования ВС США и Министерства обороны Румынии.

Американские силы рядом с партнерами участвуют в учениях Dynamic Front 26, которые начались на этой неделе для отработки региональных планов НАТО и совместимости артиллерийских подразделений.

Учения называют крупнейшими для США артиллерийскими учениями в Европе.

Маневры будут проходить с 26 января по 13 февраля и будут включать стрельбы, которые будут проводиться на территории ряда европейских членов НАТО.

На учениях будут уделять повышенное внимание командованию и управлению, интеграции действий во многих сфера для "отражения реалий современных конфликтов, где силы должны уметь действовать с дистанции, через национальные границы и во многих доменах".

На территории Румынии участие будут принимать румынские силы, США, Польша и Франция.

Франция готовится к учениям "Orion 26", которые продлятся три месяца и предусматривают участие солдат из 24 стран.

Также в январе НАТО начал масштабные учения Steadfast Dart 26.