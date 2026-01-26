Франція запросить Зеленського на саміт G7 у червні

Україна буде ключовою темою упродовж французького головування у "Групі семи" (G7), тому запланована низка заходів, зокрема запрошення українського лідера на саміт у червні.

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Дипломат наголосив, що для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього її головування в G7.

"Ми вже вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7, тощо. Але, крім того, ми прагнемо залишатися максимально зосередженими саме на енергетичному секторі", – сказав Весьєр.

За його словами, усе, що "G7 може зробити для підтримки України, французьке головування активно просуватиме вперед".

Посол також запевнив у пріоритетності України під час головування Франції у G7.

"Так, Україна буде ключовою темою нашого головування. Абсолютно", – сказав Весьєр.

Днями Франція ініціювала розмову з G7 та країнами Північної Європи щодо енергопідтримки України.

За даними ЗМІ, Франція перенесе саміт лідерів G7 через день народження Трампа.







