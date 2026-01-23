Франція ініціює розмову з G7 та країнами Північної Європи щодо енергопідтримки України

Франція проведе в п'ятницю телефонну конференцію з країнами G7, а також країнами Північної Європи та Балтії, щоб скоординувати підтримку енергетичної системи України, яку руйнує Росія з допомогою атак ракет і дронів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує Reuters.

Він сказав, що Франція надасть Україні додаткові 13 мегават електроенергії та близько 100 генераторів для заміни зруйнованої інфраструктури.

За словами Барро, інші країни також обіцяють допомогу під час розмови, яка відбудеться пізніше в п'ятницю.

"Він (Владімір Путін. – Ред.) продовжує обстрілювати українські міста та енергетичну інфраструктуру. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – підкреслив Барро.

Раніше писали, що Польща передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Тим часом Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.