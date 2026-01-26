Франция пригласит Зеленского на саммит G7 в июне

Украина будет ключевой темой в течение французского председательства в "Группе семи" (G7), поэтому запланирован ряд мероприятий, в частности приглашение украинского лидера на саммит в июне.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Дипломат подчеркнул, что для Франции Украина является чрезвычайно важной темой на протяжении всего ее председательства в G7.

"Мы уже решили пригласить президента Владимира Зеленского на саммит лидеров G7 и т.д. Но, кроме того, мы стремимся оставаться максимально сосредоточенными именно на энергетическом секторе", – сказал Весье.

По его словам, все, что "G7 может сделать для поддержки Украины, французское председательство будет активно продвигать вперед".

Посол также заверил в приоритетности Украины во время председательства Франции в G7.

"Да, Украина будет ключевой темой нашего председательства. Абсолютно", – сказал Весьер.

На днях Франция инициировала разговор с G7 и странами Северной Европы по поводу энергетической поддержки Украины.

По данным СМИ, Франция перенесет саммит лидеров G7 из-за дня рождения Трампа.