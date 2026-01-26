У Чехії "перейменували" на мапі домівку спікера парламенту, який проти прапорів України

Невідомі активісти підписали як "Спілку підтримки України" дім спікера Палати представників Чехії Томіо Окамури на Google Maps.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Користувачі звернули увагу, що дім Окамури у Празі зараз підписаний на Google Maps як "Спілка підтримки України" і відповідними коментарями-відгуками.

Це сталося невдовзі після того, як Окамура покритикував проукраїнську акцію на Карловому мосту, яка проходила вихідними – активісти розгорнули великий прапор України та вшанували хвилиною мовчання загиблих українських захисників та цивільних.

Це вже не перший випадок, коли домівку Окамури перейменовують на мапі дивними назвами. Серед іншого, раніше жартівники підписували її "Демагогічним центром" та мечеттю.

Нагадаємо, восени Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали це "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів, а активісти вивішували прапор України поруч з його домом.

На Новий рік Окамура виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського" – на що відреагували у посольстві України та у громадянському суспільстві Чехії.